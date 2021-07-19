Официальное число граждан-должников на Украине выросло на 15% с начала 2021 года и достигло 5,85 млн человек, что составляет 14% от населения страны, сообщает агентство «Укринформ» 19 июля со ссылкой на данные украинского Единого реестра должников

Как отмечается, в этой статистике учтены украинские граждане, в отношении которых подали документы банки, небанковские финансовые учреждения, а также коммунальные и госучреждения.

Тайные операции и рост долгов. Близится час расплаты Украины по схеме Яценюка—Яресько

Например, полное и окончательное уничтожение бесплатной медицины привело к тому, что курс лечения от серьезного заболевания на Украине стоит порядка 50-100 тыс. грн (137-274 тыс. руб).

При этом у большинства граждан заработная плата составляет 10-15 тыс. грн (27,4—41,1 тыс. руб), из которых львиная доля уходит на питание, одежду и коммунальные услуги.

Ни на какие экстренные траты у людей, как правило, средств нет, поэтому занимают у банков, перестают платить за услуги ЖКХ и вообще отказываются от всего, от чего можно отказаться без риска для жизни.

Процесс идет по нарастающей: если в начале 2021 года в Едином реестре должников было 5 103 269 лиц, то по состоянию на начало июля их число выросло до 5 849 009.

Задолженность за коммунальные услуги за этот период выросла на 21,2% (417 577 дел), долги по кредитам — на 20,4% (1 439 106 дел), задолженность по штрафам за административные нарушения — на 19,6% (964 976 дел).