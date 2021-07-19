Как отмечается, в этой статистике учтены украинские граждане, в отношении которых подали документы банки, небанковские финансовые учреждения, а также коммунальные и госучреждения.
Согласно официальным данным Госстата Украины, расходы граждан в последние годы стабильно превышают их доходы. Тому есть несколько причин.
Например, полное и окончательное уничтожение бесплатной медицины привело к тому, что курс лечения от серьезного заболевания на Украине стоит порядка 50-100 тыс. грн (137-274 тыс. руб).
При этом у большинства граждан заработная плата составляет 10-15 тыс. грн (27,4—41,1 тыс. руб), из которых львиная доля уходит на питание, одежду и коммунальные услуги.
Ни на какие экстренные траты у людей, как правило, средств нет, поэтому занимают у банков, перестают платить за услуги ЖКХ и вообще отказываются от всего, от чего можно отказаться без риска для жизни.
Процесс идет по нарастающей: если в начале 2021 года в Едином реестре должников было 5 103 269 лиц, то по состоянию на начало июля их число выросло до 5 849 009.
Задолженность за коммунальные услуги за этот период выросла на 21,2% (417 577 дел), долги по кредитам — на 20,4% (1 439 106 дел), задолженность по штрафам за административные нарушения — на 19,6% (964 976 дел).