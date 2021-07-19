Украинская певица Ани Лорак, которая в 2019 году развелась со своим мужем, украинским бизнесменом турецкого происхождения Муратом Налчаджиоглу после 15 лет брака, рассказала, какие главные выводы о мужчинах сделала. Об этом на днях написало издание «7дней.ru»

Националисты отреагировали на известие о скорых концертах Лорак и Лободы в Одессе © Ани Лорак/Инстаграм

«Можно влюбиться в маленького, толстенького и лысенького мужчину, у которого такое внутреннее богатство», — сказала Лорак, уточнив, что главные качества настоящего мужчины — это ум и щедрость.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МЭР КЛИЧКО ВЗЯЛ ДНИ ЗА СВОЙ СЧЕТ, ЧТОБЫ ОТМЕТИТЬ «ЭКВАТОР» ЖИЗНИ.

Поводом к разводу Лорак и Налчаджиоглу стали снимки в сети, на которых очевидцы запечатлели предпринимателя в ночном клубе, поглаживающим бедра неизвестной девушки.

В интервью певица призналась, что совсем недавно отпустила ситуацию с неверностью бывшего мужа и смогла примириться с ним, чтобы их отношения не отражались на воспитании общей дочери, которой сейчас 10 лет.