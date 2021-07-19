В новом интервью 42-летняя Лорак призналась, что с детства рисовала себе идеал мужчины как красивого принца на коне и лишь после развода поняла, что счастье не зависит от таких показателей, как возраст, красота и фигура.
«Можно влюбиться в маленького, толстенького и лысенького мужчину, у которого такое внутреннее богатство», — сказала Лорак, уточнив, что главные качества настоящего мужчины — это ум и щедрость.
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Поводом к разводу Лорак и Налчаджиоглу стали снимки в сети, на которых очевидцы запечатлели предпринимателя в ночном клубе, поглаживающим бедра неизвестной девушки.
В интервью певица призналась, что совсем недавно отпустила ситуацию с неверностью бывшего мужа и смогла примириться с ним, чтобы их отношения не отражались на воспитании общей дочери, которой сейчас 10 лет.