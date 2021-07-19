Украинская власть намерена усугубить существующий кризис переговорного процесса по Донбассу. Об этом 19 июля написал в Telegram пресс-секретарь делегации Донецкой Народной Республики в Трехсторонней контактной группе Владислав Московский

В ЛНР заявили об обострении ситуации в Донбассе © Facebook, Операція об'єднаних сил

«Такие действия Киева в совокупности с заявлениями представителей украинской делегации свидетельствуют о том, что украинская власть будет продолжать работу над усугублением кризиса в переговорном процессе и ростом степени эскалации конфликта», — написал Московский.

На 21 июля назначена видеоконференция Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Ранее, 17 июля, в ДНР сообщили о взрыве на газопроводе в Буденновском районе Донецка. Лишились газоснабжения 14 многоэтажных домов и 112 домов частного сектора, повреждено железнодорожное полотно.

В МИД ДНР заявили, что на месте взрыва было найдено оборудование, указывающее на то, что взрыв произошел в результате намеренной террористической атаки со стороны Украины.