По данным исследования, в воде Петренковского водохранилища в Харькове, а также в пруду «Копань» в Богодухове и реке Уды в пгт Золочев Богодуховского района были обнаружены антигены ротавирусов.
Кроме того, в реке Уды также были обнаружены антигены гепатита А. Купаться в этих водоемах специалисты не рекомендуют.
Врачи также не советуют купаться на пляжах Алексеевского лугопарка, гидропарка «Удянский», Журавлевского гидропарка, Безлюдовского и Петренковского водоемов, на реке Берестовой в городе Краснограде и на пруду пляжа «Комсомольский» неподалеку от пгт Кегичевка. Причина — превышение нормы содержания лактозоположительных кишечных палочек.
При этом на водоемах также были проведены повторные вирусологические исследования — в реке Берестовой в пгт Зачепиловка и Краснограде не обнаружили возбудитель ротавируса.