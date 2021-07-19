На территории нескольких пляжей Харьковской области выявили антигены ротавирусов и гепатита А. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщила пресс-служба Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней

По данным исследования, в воде Петренковского водохранилища в Харькове, а также в пруду «Копань» в Богодухове и реке Уды в пгт Золочев Богодуховского района были обнаружены антигены ротавирусов.

Кроме того, в реке Уды также были обнаружены антигены гепатита А. Купаться в этих водоемах специалисты не рекомендуют.

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При этом на водоемах также были проведены повторные вирусологические исследования — в реке Берестовой в пгт Зачепиловка и Краснограде не обнаружили возбудитель ротавируса.