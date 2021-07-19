Во время первой экзаменационной сессии на уровень владения государственным языком на Украине случился технический сбой. Об этом 19 июля сообщили в Национальной комиссии по стандартам государственного языка

«Национальная комиссия по стандартам государственного языка информирует, что сегодня утром в системе экзаменации произошел технический сбой. Причины сбоя выясняются. Все претенденты, которые в это время находились в системе, получат дополнительное время для завершения сдачи экзамена», — говорится в сообщении.

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16 июля на Украине вступила в силу норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», которая предполагает проведение экзамена на уровень владения государственным языком в соответствии с новыми стандартами.

Экзамен необходим для получения гражданства Украины, а также для претендентов на должность в госорганах или органах местного самоуправления.

Экзамены стартовали 19 июля.