Цена квадратного метра жилья в новых домах за полгода увеличилась на 10-20%. Об этом 19 июля сообщает UBR со ссылкой на гендиректора Ассоциации по управлению финансами и инвестициями (FIMA) Викторию Волковскую

Земля беззакония. Как полиция помогает отбирать квартиры в Киеве и при чём здесь стрельба на Голосеево © Facebook, МВС України

О том, что 1 кв. м вырос в цене на 10-20%, сообщили 76,9% опрошенных FIMA управляющих ФФС. Еще 7,7% указали на рост более чем на 20%. И лишь 15,4% респондентов отметили, что стоимость не претерпела существенных изменений.

В то же время 10% респондентов сообщили об уменьшении объемов строительных работ. Еще 40% — об их росте более чем на 20%. Каждый пятый рассказал о 10%-м расширении работ.

«Привычная песня риелторов — покупайте квартиру сейчас, иначе цены взлетят, — сегодня, как никогда, похожа на правду. Ни локдаун, ни последовавший за ним экономический кризис никоим образом не уняли аппетиты застройщиков, которые продолжают взвинчивать цены на жилье», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что стоимость недвижимости на первичном и вторичном рынках осенью в среднем может подняться на 5-7%, а к концу года — на 10%. Соответствующий прогноз ранее сделал президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Юрий Пита.