По данным представителя командования ВВС Украины Олега Гаврилко, за 2019-20 годы из состава уволилось около 140 летчиков-испытателей, в 2021-м планируют уйти еще 40 пилотов.
«Объясняют это внутренней конкуренцией с МВД из-за зарплаты. Приводят статистику, где доход в армии уступает, и кадры перетекают в МВД. По словам Гаврилко, в Минобороны планируют повысить зарплату для летчиков — соответствующее предложение уже на рассмотрении в Генштабе», — сообщает «Инсайдер».
Также сообщается, что около 70% рабочего времени украинских летчиков уходит на «бумажную» работу.
За год полетами они занимаются около 40-50 часов, что уступает показателям в России и НАТО, к стандартам которого стремится Украина.
В России средний налет военных летчиков вчетверо выше — около 200 часов в год.
По стандартам НАТО у летчика должно быть от 180 часов налета ежегодно, причем в этом количестве может быть до 40 часов налета на авиатренажере.