Внутренняя конкуренция с МВД Украины из-за зарплаты привела к массовому увольнению боевых летчиков за 2,5 года. Об этом 19 июля сообщает «Инсайдер» в Telegram

По данным представителя командования ВВС Украины Олега Гаврилко, за 2019-20 годы из состава уволилось около 140 летчиков-испытателей, в 2021-м планируют уйти еще 40 пилотов.

«Объясняют это внутренней конкуренцией с МВД из-за зарплаты. Приводят статистику, где доход в армии уступает, и кадры перетекают в МВД. По словам Гаврилко, в Минобороны планируют повысить зарплату для летчиков — соответствующее предложение уже на рассмотрении в Генштабе», — сообщает «Инсайдер».

Как это было. Семь лет украинскому авиаудару по Луганску © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

За год полетами они занимаются около 40-50 часов, что уступает показателям в России и НАТО, к стандартам которого стремится Украина.

В России средний налет военных летчиков вчетверо выше — около 200 часов в год.

По стандартам НАТО у летчика должно быть от 180 часов налета ежегодно, причем в этом количестве может быть до 40 часов налета на авиатренажере.