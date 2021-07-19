«Прямо сейчас, сразу после приземления в Батуми, украинская делегация во главе с президентом едет на линию соприкосновения между Грузией и ее оккупированной территории — Абхазией. Это знак солидарности Украины с Грузией в борьбе с внешней российской агрессией», — написал Кулеба.
Он также сообщил, что на Батумской конференции, в которой примет участие Зеленский, украинская сторона будет говорить о безопасности в Черноморском регионе и интеграции в ЕС.
В настоящее время Зеленский находится с рабочим визитом в Грузии. Там он, кроме прочего, встретится с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Независимость Абхазии и Южной Осетии была признана РФ и рядом других государств после вооруженной агрессии Грузии против этих республик в 2008 году.