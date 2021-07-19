Президент Украины Владимир Зеленский с делегацией отправился на линию соприкосновения между Грузией и Абхазией. Об этом 19 июля сообщил на своей странице в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

«Прямо сейчас, сразу после приземления в Батуми, украинская делегация во главе с президентом едет на линию соприкосновения между Грузией и ее оккупированной территории — Абхазией. Это знак солидарности Украины с Грузией в борьбе с внешней российской агрессией», — написал Кулеба.

Зеленский встретится с президентом Евросовета в Грузии © president.gov.ua

В настоящее время Зеленский находится с рабочим визитом в Грузии. Там он, кроме прочего, встретится с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Независимость Абхазии и Южной Осетии была признана РФ и рядом других государств после вооруженной агрессии Грузии против этих республик в 2008 году.