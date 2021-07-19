Инцидент произошел в селе Бышев Киевской области.
Наемный работник потребовал от владельца компании по бурению скважин выдать заработную плату за выполнение работы, которую тот задерживал.
«Между мужчинами произошла ссора. Владелец компании схватил охотничье ружье и несколько раз выстрелил в 27-летнего сотрудника», — говорится в сообщении.
У стрелявшего изъяли ружье, мужчину задержали. Был ли ранен работник, не уточняется.
Открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.