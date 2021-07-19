В селе Бышев под Фастовом Киевской области владелец фирмы выстрелил из ружья в подчиненного, который пришел получить долг по зарплате. Об этом сообщила пресс-служба региональной Нацполиции 18 июля

На Украине устанавливают, кто стрелял в школьника © CC0, Pixabay

Наемный работник потребовал от владельца компании по бурению скважин выдать заработную плату за выполнение работы, которую тот задерживал.

«Между мужчинами произошла ссора. Владелец компании схватил охотничье ружье и несколько раз выстрелил в 27-летнего сотрудника», — говорится в сообщении.

У стрелявшего изъяли ружье, мужчину задержали. Был ли ранен работник, не уточняется.

Открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.