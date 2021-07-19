Популярный украинский сайт «Страна.ua» стал частично недоступен из российского сегмента интернета, некоторым россиянам для того, чтобы зайти на ресурс, приходится пользоваться анонимайзером. Из украинского сегмента интернета доступ к сайту свободный

Сайт долгое время оставался одним из последних оплотов свободомыслия на Украине, ресурс позволял себе критиковать украинскую власть за ее попытки свалить на «руку Москвы» все свои провалы.

Однако в последнее время риторика про «российских оккупантов» стала занимать все больше места на страницах издания.

На прошлой неделе, 14 июля, первый заместитель главного редактора издания «Страна.ua» Светлана Крюкова опубликовала на своей странице в Facebook пост с критикой статьи президента России Владимира Путина об Украине.

Это, пожалуй, антироссийская публикация о работе главы российского государства, признал экс-мэр Днепра, близкий соратник олигарха Игоря Коломойского Геннадий Корбан.

В ней Крюкова пытается доказать, что украинцы и русские — не один народ, на Украине нет нацистов, а Россия всегда мечтала только о «кровавых завоеваниях».

«Да уж… Деньги не пахнут. А как же предыдущая жизнь, яркие выступления?! Печально…» — написал в комментарии к публикации Крюковой композитор Владимир Быстряков.

«Одно могу с уверенностью сказать: Светлана Крюкова сегодня уже больше политик, чем журналист, и теперь ей придется играть по другим правилам! Добро пожаловать, Света, в АД, и помни: здесь распинают те, кто вчера тебе рукоплескал!» — прокомментировал публикацию Крюковой депутат Верховной Рады Илья Кива.