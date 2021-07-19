Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко анонсировал создание на Украине инновационного препарата против коронавируса, аналоги которого только начинают появляться в мире. Об этом 19 июля он заявил в эфире телеканала «Украина 24»

«Появились еще некоторые инновационные препараты. И тут я могу сказать, что в ближайшее время будут заявления, что сделала Украина по инновационным препаратам, которые имеют прямое действие, то есть действуют на вирус. До этого в Украине таких препаратов еще не было. В мире они только появляются», — заявил Ляшко.

Борьба с COVID-19: Обязательная вакцинация медиков во Франции, «Спутник V» эффективен против новых штаммов и Рассел Кроу в 7-тысячной очереди на прививку

Ранее Ляшко не исключил, что в начале осени в стране введут новый локдаун в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса, в том числе штамма «дельта».

По состоянию на 19 июля на Украине зарегистрировано два случая индийского штамма. Всего за сутки в стране зафиксировали около 182 новых случаев коронавируса.