«Появились еще некоторые инновационные препараты. И тут я могу сказать, что в ближайшее время будут заявления, что сделала Украина по инновационным препаратам, которые имеют прямое действие, то есть действуют на вирус. До этого в Украине таких препаратов еще не было. В мире они только появляются», — заявил Ляшко.
Он отметил, что министерство выйдет с определенными заявлениями «недели через две точно». При этом Ляшко не уточнил, в каком виде будет производиться препарат.
Ранее Ляшко не исключил, что в начале осени в стране введут новый локдаун в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса, в том числе штамма «дельта».
По состоянию на 19 июля на Украине зарегистрировано два случая индийского штамма. Всего за сутки в стране зафиксировали около 182 новых случаев коронавируса.