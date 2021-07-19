Если западные партнеры Украины будут усиливать связи с Россией в ущерб интересам Украины, Киев будет развивать сотрудничество со странами Востока. Об этом спикер Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович сказал в программе «Взгляд с Банковой» в эфире украинского канала «Дом» 18 июля

По словам Арестовича, в Евросоюзе и США есть группы лоббистов российских интересов.

Украина надеется на помощь Китая в борьбе с РФ - Арестович © Facebook Алексея Арестовича Владимиром Путиным, а в политической элите США наметился раскол по вопросу отношений с Россией.

«Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов или значительной их доли, то мы развернемся на Восток и так перебалансируем нашу позицию. Поэтому в международной политике Украина находится на грани фола», — сказал Арестович.

Арестович пояснил, что имеет в виду выстраивание Украиной отношений с Китаем, Турцией, ОАЭ, Вьетнамом, Катаром и рядом других стран.