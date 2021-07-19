По словам Арестовича, в Евросоюзе и США есть группы лоббистов российских интересов.
Он отметил, что Германия поддерживает запуск российского газопровода «Северный поток – 2», при этом Франция и Германия выступили с идеей организовать встречу лидеров ЕС с Владимиром Путиным, а в политической элите США наметился раскол по вопросу отношений с Россией.
«Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов или значительной их доли, то мы развернемся на Восток и так перебалансируем нашу позицию. Поэтому в международной политике Украина находится на грани фола», — сказал Арестович.
Арестович пояснил, что имеет в виду выстраивание Украиной отношений с Китаем, Турцией, ОАЭ, Вьетнамом, Катаром и рядом других стран.