«СБУ установила причастность лиц, совершивших хулиганское нападение на пограничный наряд в Сумской области, и передала их органам следствия», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что на время проведения досудебного расследования оба участника нападения были отстранены от работы.
В СБУ добавили, что ведомство будет оказывать содействие следствию для установления подробностей случившегося и наказания виновных.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 18 июля. Сообщалось, что трое неизвестных напали на двоих пограничников и отобрали у них табельное оружие. Оружие вернули, но при этом поиски нападавших продолжились. Позже СБУ задержала двоих своих сотрудников за нападение на пограничников.