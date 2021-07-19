Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), напавшие на украинских пограничников в Сумской области, отстранены от работы и переданы органам следствия. Об этом 19 июля сообщила пресс-служба СБУ, передает агентство «Украинские новости»

«СБУ установила причастность лиц, совершивших хулиганское нападение на пограничный наряд в Сумской области, и передала их органам следствия», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на время проведения досудебного расследования оба участника нападения были отстранены от работы.

Двух эсбэушников задержали за нападение на украинских пограничников в Сумской области © из открытых источников

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 18 июля. Сообщалось, что трое неизвестных напали на двоих пограничников и отобрали у них табельное оружие. Оружие вернули, но при этом поиски нападавших продолжились. Позже СБУ задержала двоих своих сотрудников за нападение на пограничников.