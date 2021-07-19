«Деятельностью мэра Киева Виталия Кличко довольны 50% опрошенных, 44% — недовольны», — говорится в отчете по итогам исследования.

Зеленскому не дают покоя президентские амбиции Кличко
Зеленскому не дают покоя президентские амбиции Кличко
© Facebook, Віталій Кличко
Горожане лучше оценивают положение дел в столице, чем ситуацию в стране в общем: 57% опрошенных считают, что страна движется в неправильном направлении, 29% — что в правильном. При этом 38% положительно оценивают ситуацию в городе, 52% — отрицательно.

Также удовлетворенность деятельностью мэра превышает удовлетворенность работой президента Украины Владимира Зеленского (довольны 36%, недовольны 57%) и премьер-министра Дениса Шмыгаля (довольны 16%, недовольны 66%).

Опрос проводился в период с 10 по 14 июля методом личного формализованного интервью.

В понедельник, 19 июля, Виталий Кличко отмечает 50-летие. 