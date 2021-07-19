Половина жителей Киева довольна работой мэра города Виталия Кличко. Об этом свидетельствуют опубликованные 19 июля результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг»

«Деятельностью мэра Киева Виталия Кличко довольны 50% опрошенных, 44% — недовольны», — говорится в отчете по итогам исследования.

Зеленскому не дают покоя президентские амбиции Кличко © Facebook, Віталій Кличко

Также удовлетворенность деятельностью мэра превышает удовлетворенность работой президента Украины Владимира Зеленского (довольны 36%, недовольны 57%) и премьер-министра Дениса Шмыгаля (довольны 16%, недовольны 66%).

Опрос проводился в период с 10 по 14 июля методом личного формализованного интервью.

В понедельник, 19 июля, Виталий Кличко отмечает 50-летие.