«Деятельностью мэра Киева Виталия Кличко довольны 50% опрошенных, 44% — недовольны», — говорится в отчете по итогам исследования.
Горожане лучше оценивают положение дел в столице, чем ситуацию в стране в общем: 57% опрошенных считают, что страна движется в неправильном направлении, 29% — что в правильном. При этом 38% положительно оценивают ситуацию в городе, 52% — отрицательно.
Также удовлетворенность деятельностью мэра превышает удовлетворенность работой президента Украины Владимира Зеленского (довольны 36%, недовольны 57%) и премьер-министра Дениса Шмыгаля (довольны 16%, недовольны 66%).
Опрос проводился в период с 10 по 14 июля методом личного формализованного интервью.
В понедельник, 19 июля, Виталий Кличко отмечает 50-летие.