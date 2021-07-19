«15 июля 2021 года Главное следственное управление ГБР действительно начало досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (Злоупотребление властью или служебным положением, приведшее к тяжким последствиям)», — говорится в сообщении.
В связи с этим старший следователь ГБР Кирилл Петрухин в тот же день попросил КАС ВС предоставить ГБР данные автоматизированной системы документооборота КАС ВС и копии записей технической системы, которая фиксировала ход судебного заседания.
Соответствующие документы КАС ВС должен передать ГБР до 21 июля 2021 года.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда Украины. Тупицкий обвиняется в подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение как свидетель.
Тупицкий проходит по делу о подозрении в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).