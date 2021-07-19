Новоназначенный глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский скорее всего разделит ведомство на несколько инстанций. Об этом накануне заявил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24»

По словам депутата, Монастырский планирует примерно на месяц «исчезнуть с инфополя», чтобы провести аудит, а затем провести пресс-конференцию, на которой рассказать о своих планах.

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«У нас как у правящей коалиции есть план институциональный по поводу того, что такие крупные министерства надо разбивать на несколько инстанций — Нацгвардия должна быть разобщена с полицией, и пограничная служба также. Одна из таких главных задач, которые будут стоять перед министром, — это сделать разделение этих частей», — сказал он.

Нардеп также сообщил, что пограничная служба точно будет отделена от МВД, но по Миграционной службе «вопрос открытый». Как отметил председатель фракции, экс-министр внутренних дел Арсен Аваков был против такого разделения, дискуссия об этом велась два года.