Убийство произошло в Днепре по адресу ул. Саранская, дом 10.
Мужчина сделал замечание шумной компании во дворе своего дома. В ответ его трижды ударили ножом. Он скончался до приезда скорой помощи и полиции.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
На месте происшествия работают следователи, оперативники и кинологи. Убийца объявлен в розыск.
Ранее в городе Стрый Львовской области полицейские задержали 23-летнего мужчину, который застрелил двух человек «из любопытства и ради новых ощущений».