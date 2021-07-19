В Днепре неизвестные зарезали 36-летнего мужчину во дворе его дома из-за того, что он попросил их не шуметь. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба Нацполиции

Известную в Днепре защитницу бизнесменов жестоко избили — видео © Facebook, Наташа Эшонкулова

Мужчина сделал замечание шумной компании во дворе своего дома. В ответ его трижды ударили ножом. Он скончался до приезда скорой помощи и полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

На месте происшествия работают следователи, оперативники и кинологи. Убийца объявлен в розыск.

Ранее в городе Стрый Львовской области полицейские задержали 23-летнего мужчину, который застрелил двух человек «из любопытства и ради новых ощущений».