По предварительным данным, девушкам не понравилось поведение конкурентки, коллеги по цеху гнались за ней, пинали и даже использовали слезоточивый газ.
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«Был задействован слезоточивый газ и все приемы восточных единоборств. Офигевший турок не мог поверить, насколько мощно в Украине развита клиентоориентированность», — написал журналист Константин Андриюк.
Пока никаких других данных о случившемся нет, в том числе о том, заинтересовались ли произошедшим в полиции.