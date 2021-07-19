На одной из автомобильных заправок села Бурлачья Балка Одесской области сразу несколько представительниц древнейшей профессии сошлись в поединке за клиента из Турции. Видео инцидента 18 июля в своих соцсетях опубликовал журналист Константин Андриюк

Гениталии и фальшивые рубли спровоцировали драку у Верховной Рады © Кадр из видео Telegram-канала Pavlovsky News ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: УКРАИНСКИЙ БИЗНЕСМЕН ИЗБИЛ РЕБЕНКА НА ТУРЕЦОМ КУРОРТЕ. «Был задействован слезоточивый газ и все приемы восточных единоборств. Офигевший турок не мог поверить, насколько мощно в Украине развита клиентоориентированность», — написал журналист Константин Андриюк. Пока никаких других данных о случившемся нет, в том числе о том, заинтересовались ли произошедшим в полиции.