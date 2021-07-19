В Китае зафиксирован первый случай смерти человека от вируса обезьяны В. Это единственный идентифицированный вирус герпеса приматов, который представляет серьезную опасность для человека. Об этом на днях сообщило издание Global Times

Погибший — 53-летний ветеринар из Пекина. Первые признаки болезни в виде тошноты и рвоты у проявились у него спустя месяц после того, как он вскрыл тела обезьян. СМИ утверждают, что «его близкие контакты пока защищены от этого», то есть у родных медика анализы на вирус обезьяны В оказались отрицательными.

В ВОЗ предупредили о появлении более опасных штаммов COVID-19 © pixabay

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СУМАСШЕДШЕЕ ВЕЗЕНИЕ: АСТРОЛОГИ НАЗВАЛИ СЧАСТЛИВЧИКОВ ИЮЛЯ.

Между тем вирус известен с 1932 года, он является разновидностью герпеса макак. От обезьяны к обезьяне передается при прямом контакте и влечет за собой высокую смертность: от 70 до 80 процентов.

Заболевания приматов часто высокопатогенны для людей. В частности, ВИЧ сначала был выявлен у обезьян, а позже передался человеку. Кстати, обстоятельства заражения человека тогда были почти аналогичны этому случаю с ветеринаром.