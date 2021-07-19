Погибший — 53-летний ветеринар из Пекина. Первые признаки болезни в виде тошноты и рвоты у проявились у него спустя месяц после того, как он вскрыл тела обезьян. СМИ утверждают, что «его близкие контакты пока защищены от этого», то есть у родных медика анализы на вирус обезьяны В оказались отрицательными.
Это первый подобный случай, ранее в Китае не регистрировали смерть от этой болезни и даже случаи с проявлением клинических симптомов.
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Между тем вирус известен с 1932 года, он является разновидностью герпеса макак. От обезьяны к обезьяне передается при прямом контакте и влечет за собой высокую смертность: от 70 до 80 процентов.
Заболевания приматов часто высокопатогенны для людей. В частности, ВИЧ сначала был выявлен у обезьян, а позже передался человеку. Кстати, обстоятельства заражения человека тогда были почти аналогичны этому случаю с ветеринаром.