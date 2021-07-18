Двое украинских военных 16 июля подорвались на минном поле возле подконтрольного Киеву поселка Мироновский у линии соприкосновения. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции Луганской народной республики 18 июля

«Шестнадцатого июля в ходе приема-передачи наблюдательного пункта в районе населенного пункта Мироновский двое военнослужащих 30-й отдельной механизированной бригады (ВСУ. — Ред.) подорвались на минном поле», — сообщили в ЛНР.

ВСУ разместили ЗРК и бронетехнику у линии соприкосновения – ЛНР © РИА Новости, Максим Захаров / Перейти в фотобанк

Как уточнил представитель Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, мины ранее были установлены бойцами 59-й бригады ВС Украины для защиты подступов к украинским позициям.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в ходе встреч в Минске Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), также переговоры ведутся в «нормандском формате» с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.