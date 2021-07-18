«Нужно признать, что история с «Северным потоком» Украиной была проиграна достаточно давно: три-четыре, пять лет назад», — сказал Дунда.
Депутат отметил, что Киев ранее напрасно акцентировал внимание на финансовых потерях от запуска "Северного потока-2", а не заявлял об «угрозе национальной безопасности».
Также Дунда заявил, что властям Украины нужно было не только общаться с руководством Германии и Франции, а привлекать на свою сторону общественное мнение в этих странах, чтобы предотвратить стройку.
Ранее на переговорах с с канцлером ФРГ Ангелой Меркель президент США Джо Байден отметил, что введение санкций в отношении газопровода не имело смысла, так как он почти достроен. При этом Меркель подчеркнула, что «Северный поток-2» должен быть дополнением к транзиту газа через Украину, а не заменять его полностью.