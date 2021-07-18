Киев проиграл в противостоянии с СП-2 около 5 лет назад. Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Олег Дунда

«Нужно признать, что история с «Северным потоком» Украиной была проиграна достаточно давно: три-четыре, пять лет назад», — сказал Дунда.

Депутат отметил, что Киев ранее напрасно акцентировал внимание на финансовых потерях от запуска "Северного потока-2", а не заявлял об «угрозе национальной безопасности».

«Северный поток - 2»: Проект не будут обсуждать в «нормандском формате», а строительные работы планируют завершить до конца августа © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Ранее на переговорах с с канцлером ФРГ Ангелой Меркель президент США Джо Байден отметил, что введение санкций в отношении газопровода не имело смысла, так как он почти достроен. При этом Меркель подчеркнула, что «Северный поток-2» должен быть дополнением к транзиту газа через Украину, а не заменять его полностью.