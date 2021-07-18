Женские команды УПЛ были созданы по требованию Украинской ассоциации футбола.
Команды сыграли 3 тайма по 25 минут в рамках подготовительного сбора перед началом сезона.
«Соперником стала «Еднисть» из Киева, которая в сезоне 2021/22 вместе с горняками дебютирует в женской первой лиге. Матч закончился со счетом 16:0 в пользу «Шахтера», — говорится в сообщении.
Шесть голов забила Вероника Кожухарь.
Женская команда «Шахтера» будет играть в группе Б Первой лиги Украины. Первый матч состоится 15 августа против «Багиры» (Кропивницкий).