Женская команда донецкого «Шахтера» победила в спарринг-матче киевскую «Еднисть» со счетом 16:0. Об этом 18 июля сообщает сайт ua.tribuna

Донецкий «Шахтер» теперь представляет женская команда © Facebook, FC Shakhtar Women

Команды сыграли 3 тайма по 25 минут в рамках подготовительного сбора перед началом сезона.

«Соперником стала «Еднисть» из Киева, которая в сезоне 2021/22 вместе с горняками дебютирует в женской первой лиге. Матч закончился со счетом 16:0 в пользу «Шахтера», — говорится в сообщении.

Шесть голов забила Вероника Кожухарь.

Женская команда «Шахтера» будет играть в группе Б Первой лиги Украины. Первый матч состоится 15 августа против «Багиры» (Кропивницкий).