Служба безопасности Украины (СБУ) приняла решение о вызове на следственные действия главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с целью привлечь к себе внимание, заявил в комментарии РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев 18 июля

Ранее в украинском издании «Главком» опубликовали повестку, согласно которой в отделение СБУ в Мариуполе вызвали Сергея Шойгу для вручения письменного подозрения по ч. 3 ст. 27 УК, ч. 5 ст. 260 УК («Создание не предусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей»).

«Это бессмысленное и нелепое решение СБУ произведено на свет в расчете исключительно на то, что оно вызовет комментарии и напомнит о существовании самой СБУ», — заявил Косачев.

Ранее в СБУ также пытались вызвать ряд российских политиков и чиновников для следственных действий, кроме того, их объявляли в розыск.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Киев обвиняет Россию в «агрессии» и вмешательстве в дела Украины. Москва заявляет о непричастности к конфликту и подчеркивает заинтересованность в урегулировании ситуации и преодолении Украиной политического и экономического кризиса.