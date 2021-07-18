Депутат Верховной Рады Украины 5-6-го созывов Алексей Журавко поделился в Telegram 18 июля впечатлениями от лечения в московской больнице

Журавко рассказал, что недавно он перенес серьезную операцию в Москве, в городской больнице имени С. С.Юдина. При этом врачи столкнулись с трудностями, поскольку у пациента первая группа инвалидности, но все прошло успешно. Сейчас он проходит период реабилитации.

Украина, дело Алексея Журавко: «режим в агонии» © Facebook, Алексей Журавко

По его словам, больница современно оборудована и палаты европейского уровня, коллектив многонациональный и все относились к нему с уважением.

«Я не увидел никакой злобы к украинцу. Здесь к украинцам относятся как братскому народу. Россияне, больные, медики и обычные люди понимают прекрасно, что на самом деле происходит на Украине, и кто Украиной управляет. Люди — это одно, а власть — это другое», — отметил Журавко.