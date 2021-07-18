В июле звезды помогут исполниться всем желаниям Весов, прогнозируют астрологи. Представителям этого знака важно общаться с другими людьми — это принесет не только радость и приятные впечатления, но и пользу в карьере и самореализации.
Овнов ждет награда за упорный труд. Кроме того, сейчас время переключить внимание с карьеры на романтическую сферу. Новое знакомство и влюбленность может серьезно повлиять на жизнь представителей этого знака.
Львам стоит сосредоточиться на проекте, который они начали ранее. Астрологи считают, что он сулит выгоду. После его завершения Львам нужно уделить время себе и как следует отдохнуть.
Близнецов ждет карьерный рост. Помимо профессиональной сферы, звезды благоволят этому знаку в личной жизни. Их ждет и увеличение дохода, и романтические приключения.