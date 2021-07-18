В ближайшие дни и до конца июля астрологи предсказывают удачу во всех начинаниях четырем знакам зодиака, передает mk.ru

Астролог назвал имя следующего президента Украины © vladross.com.ua

Овнов ждет награда за упорный труд. Кроме того, сейчас время переключить внимание с карьеры на романтическую сферу. Новое знакомство и влюбленность может серьезно повлиять на жизнь представителей этого знака.

Львам стоит сосредоточиться на проекте, который они начали ранее. Астрологи считают, что он сулит выгоду. После его завершения Львам нужно уделить время себе и как следует отдохнуть.

Близнецов ждет карьерный рост. Помимо профессиональной сферы, звезды благоволят этому знаку в личной жизни. Их ждет и увеличение дохода, и романтические приключения.