Украинские силовики разместили зенитный ракетный комплекс «Оса» вблизи подконтрольного Киеву села Вершина в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) 18 июля

В ЛНР уличили украинских военных в использовании комплекса РЭБ © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

«В зоне ответственности 59-й омпбр (отдельной мотопехотной бригады) зафиксировано размещение зенитного ракетного комплекса 9К33 "Оса" вблизи населенного пункта Вершина. В районе населенного пункта Попасная отмечено нахождение двух бронированных разведывательно-дозорных машин и бронетранспортера БТР-4, принадлежащих 24-й бригаде ВСУ», — говорится в сообщении.

Данные действия нарушают третий пункт дополнительных мер по перемирию в Донбассе.

Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Они подразумевают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.