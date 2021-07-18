Визит президента Украины Владимира Зеленского в США для встречи с Джозефом Байденом переносится на конец июля - начало августа. Об этом 17 июля заявил «Общественному» пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров

Он опроверг информацию СМИ о том, что причиной задержки стал скандал вокруг смены руководства «Нафтогаза», и призвал «не делать из этого трагедию».

«Встреча планируется на последние дни июля — первые дни августа, примерно в этом диапазоне», — сказал Никифоров.

По словам пресс-секретаря, сроки встречи Зеленского с Байденом зависят от «логистических и протокольных вещей, никто никому ультиматумы не ставит».

Зеленский назвал главные темы предстоящей беседы с Байденом © president.gov.ua Джо Байденом Владимир Зеленский получил приглашение посетить Белый дом. Однако встреча не состоялась до переговоров Байдена с Владимиром Путиным, как рассчитывала украинская сторона.

Кроме того, Офис президента Украины опубликовал после беседы президентов США и Украины пресс-релиз, в котором говорилось, что Байден отметил важность предоставления Украине плана действий относительно членства в Альянсе. Вскоре представитель Совета национальной безопасности Белого дома опроверг эту информацию, и Украина исправила пресс-релиз.

В Офисе президента Украины 16 июля заявили, что дата визита Зеленского в США станет известна в ближайшее время. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Зеленский и Байден, в частности, обсудят вопросы безопасности, присоединения США к «нормандскому формату» и «оккупацию Крыма и Донбасса Россией».