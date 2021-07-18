В украинском Минздраве пояснили, что эти вакцины предназначены для использования мобильными бригадами, которые прививают организованные коллективы и профессиональные группы предыдущих этапов.
«Ежедневно мы увеличиваем объемы вакцинации, чтобы все желающие имели доступ к вакцинации. Я призываю украинцев, которые еще не вакцинировались, не медлить и посетить ближайший центр массовой вакцинации, чтобы защитить свое здоровье», — заявил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.
Хранение и логистику вакцин, полученных в рамках COVAX, на Украине обеспечивает Агентство США по международному развитию USAID.
Ранее на Украине из-за нарушения температурного режима в ходе транспортировки испортили почти 10 тысяч доз вакцины против коронавируса Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.