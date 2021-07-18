Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) передал Украине 2 млн 40 доз вакцины от коронавируса производства американской компании Moderna в рамках инициативы COVAX. Об этом сообщается 18 июля на сайте ЮНИСЕФ

Одобренная Украиной вакцина Johnson & Johnson становится опасной © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

«Ежедневно мы увеличиваем объемы вакцинации, чтобы все желающие имели доступ к вакцинации. Я призываю украинцев, которые еще не вакцинировались, не медлить и посетить ближайший центр массовой вакцинации, чтобы защитить свое здоровье», — заявил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.

Хранение и логистику вакцин, полученных в рамках COVAX, на Украине обеспечивает Агентство США по международному развитию USAID.

Ранее на Украине из-за нарушения температурного режима в ходе транспортировки испортили почти 10 тысяч доз вакцины против коронавируса Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.