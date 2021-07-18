«Как установили правоохранители, ранее судимый 23-летний житель Львовской области, причастен к убийству двух жителей города Стрый, которые произошли 5 и 17 июля. В обоих случаях на телах жертв были обнаружены по два огнестрельных ранения», — говорится в сообщении.
Для поисков убийцы была развернута спецоперация. Мужчина в рейсовом автобусе направлялся в город Сколе, в его сумке обнаружили обрез ружья и патроны. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.
Задержанный заявил, что убивал людей из любопытства и ради новых ощущений.
Заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание-лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.