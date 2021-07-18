Во Львовской области полицейские задержали 23-летнего мужчину, совершившего два убийства жителей города Стрый. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области 17 июля

«Как установили правоохранители, ранее судимый 23-летний житель Львовской области, причастен к убийству двух жителей города Стрый, которые произошли 5 и 17 июля. В обоих случаях на телах жертв были обнаружены по два огнестрельных ранения», — говорится в сообщении.

Для поисков убийцы была развернута спецоперация. Мужчина в рейсовом автобусе направлялся в город Сколе, в его сумке обнаружили обрез ружья и патроны. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Задержанный заявил, что убивал людей из любопытства и ради новых ощущений.