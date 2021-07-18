По словам Фикса, рабочая группа уже завершает подготовку всех необходимых документов для подачи иска в судебные органы о признании и взыскании ущерба, нанесенного Крыму за время водной блокады. По предварительным подсчетам, сумма ущерба составляет 1,47 триллиона рублей.
«Как только мы эту сумму подкрепим всеми необходимыми документами, иск будет передан в суд», — заявил Фикс.
Ранее спикер Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Украина могла бы возобновить подачу воды из Днепра в Крым в случае «серьезных уступок» со стороны России.
До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после референдума подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.