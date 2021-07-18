Следственная группа в Крыму работает над привлечением к уголовной ответственности граждан Украины - организаторов водной блокады полуострова. 18 июля сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, передает РИА Новости

Россия в ПАСЕ потребовала рассмотрения водной блокады Крыма Украиной © Facebook, Олексій Гончаренко / Facebook, Олексій Гончаренко / Перейти в фотобанк

«Как только мы эту сумму подкрепим всеми необходимыми документами, иск будет передан в суд», — заявил Фикс.

Ранее спикер Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Украина могла бы возобновить подачу воды из Днепра в Крым в случае «серьезных уступок» со стороны России.

До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после референдума подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.