По данным Минздрава на 18 июля, на Украине выявлено 2 244 495 случаев коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки зарегистрировано 299 новых случаев. В том числе коронавирус подхватили 27 детей и 4 медработника.
Наибольшее число заболевших — в Днепропетровской области (50), Киеве (43), Одесской (35), Киевской (19) и Винницкой (17) областях.
За сутки от коронавируса скончалось 8 человек, выздоровели 241. Госпитализированы 382 пациента.
Всего за время пандемии на Украине заразилось скончалось от осложнений коронавируса 52 726 заболевших, выздоровели