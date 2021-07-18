Всего от COVID-19 на Украине умерли уже 52 726 человек, сообщает Минздрав Украины 18 июля

По данным Минздрава на 18 июля, на Украине выявлено 2 244 495 случаев коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки зарегистрировано 299 новых случаев. В том числе коронавирус подхватили 27 детей и 4 медработника.

Почти 2,3 миллиона украинцев подхватили коронавирус © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

За сутки от коронавируса скончалось 8 человек, выздоровели 241. Госпитализированы 382 пациента.

Всего за время пандемии на Украине заразилось скончалось от осложнений коронавируса 52 726 заболевших, выздоровели