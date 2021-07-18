Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала для вручения подозрения главу Минобороны РФ Сергея Шойгу. Об этом говорится в документе, опубликованном 17 июля изданием glavcom.ua

«Ситуация взрывоопасная»: Шойгу о Европе и Украине © РИА Новости, Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Документ подписал старший следователь Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарас Бутенко.

В феврале 2021 года СБУ сообщила о подозрении заместителю министра обороны РФ Андрею Картаполову.

В 2014 году Шойгу в числе других российских представителей власти и политиков вызывало на допрос МВД Украины. Им вменялись «преступления против основ нацбезопасности Украины». В 2016 году Киев объявил в розыск главу Минобороны РФ.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Киев обвиняет Россию в «агрессии» и вмешательстве в дела Украины. Москва заявляет о непричастности к конфликту и подчеркивает заинтересованность в урегулировании ситуации и преодолении Украиной политического и экономического кризиса.