Шойгу вменяется «создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований». Согласно повестке, он вызван в Мариуполь на 20 июля.
Документ подписал старший следователь Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарас Бутенко.
В феврале 2021 года СБУ сообщила о подозрении заместителю министра обороны РФ Андрею Картаполову.
В 2014 году Шойгу в числе других российских представителей власти и политиков вызывало на допрос МВД Украины. Им вменялись «преступления против основ нацбезопасности Украины». В 2016 году Киев объявил в розыск главу Минобороны РФ.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Киев обвиняет Россию в «агрессии» и вмешательстве в дела Украины. Москва заявляет о непричастности к конфликту и подчеркивает заинтересованность в урегулировании ситуации и преодолении Украиной политического и экономического кризиса.