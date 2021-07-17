Представитель МИД подчеркнула, что «запредельно удручающее положение дел» с обеспечением свободы слова, мнений, и прав журналистов требовало «обстоятельной адресной реакции» международного органа, занимающегося вопросами безопасности.
«Серьезного разбора творящихся там безобразий мир так и не дождался. Одни лишь полуробкие замечания, отретушированные намеки и абстрактные пожелания», — сказала Захарова.
Дипломат также дала оценку выступлению украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в котором политик «расхваливал» опыт успешной борьбы Киева с дезинформацией в медийном пространстве, и назвала это «театром абсурда».