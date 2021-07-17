Представитель министерства иностранных дел России (МИД) Мария Захарова 17 июля в своем Telegram раскритиковала визит спецпредставителя ОБСЕ Терезы Рибейро на Украину

Захарова назвала закон о госязыке на Украине «борьбой с собственной идентичностью» © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

«Серьезного разбора творящихся там безобразий мир так и не дождался. Одни лишь полуробкие замечания, отретушированные намеки и абстрактные пожелания», — сказала Захарова.

Дипломат также дала оценку выступлению украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в котором политик «расхваливал» опыт успешной борьбы Киева с дезинформацией в медийном пространстве, и назвала это «театром абсурда».