Кива обвинил полицию Харькова в передаче личных данных украинцев радикалам

«По моей информации, руководство Харьковского УСР Национальной полиции передали личные данные и регистрацию проживания членов антифашистского движения "Патриоты за жизнь" неонацистам Билецкого (Андрей Билецкий, лидер "Национального корпуса" — ред.) из "Нацкорпуса" с прямой задачей — организации нападений и расправы»,- написал Кива.
Политик отметил, что организация готова к провокациям и будет системно отвечать на любые нападения радикалов.
В апреле 2020 года Кива объявил о создании всеукраинского гражданского движения против фашизма «Патриоты — за жизнь» на платформе молодежного крыла партии «Оппозиционная платформа». В августе того же года радикалы на трассе Киев — Харьков обстреляли автобус с членами общественного движения. В нападении Кива обвинял представителей «Национального корпуса». Четыре человека были госпитализированы. По данному эпизоду полиция возбудила два уголовных дела, 15 подозреваемых были задержаны. В ноябре Киевский районный суд Харькова отпустил под домашний арест всех 15 подозреваемых.
«Национальный корпус» — организация создана на базе нацбатальона «Азов», против участников которого в России возбуждено уголовное дело.