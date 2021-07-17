Кива обвинил полицию Харькова в передаче личных данных украинцев радикалам

Руководство Харьковского управления стратегических расследований передало личные данные членов Всеукраинского движения по борьбе с фашизмом «Патриоты - за жизнь» представителям «Национального корпуса». Об этом 17 июля заявил депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы - За жизнь» и лидер движения Илья Кива в своем Telegram

Нардеп Кива просит Зеленского запретить «Азов» и «Нацкорпус» © скриншот с видео Телеканал ICTV Андрей Билецкий, лидер "Национального корпуса" — ред.) из "Нацкорпуса" с прямой задачей — организации нападений и расправы»,- написал Кива.

Политик отметил, что организация готова к провокациям и будет системно отвечать на любые нападения радикалов.

В апреле 2020 года Кива объявил о создании всеукраинского гражданского движения против фашизма «Патриоты — за жизнь» на платформе молодежного крыла партии «Оппозиционная платформа». В августе того же года радикалы на трассе Киев — Харьков обстреляли автобус с членами общественного движения. В нападении Кива обвинял представителей «Национального корпуса». Четыре человека были госпитализированы. По данному эпизоду полиция возбудила два уголовных дела, 15 подозреваемых были задержаны. В ноябре Киевский районный суд Харькова отпустил под домашний арест всех 15 подозреваемых.

«Национальный корпус» — организация создана на базе нацбатальона «Азов», против участников которого в России возбуждено уголовное дело.