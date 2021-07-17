Фанаты сравнили усатого Галкина с рок-певцом

Российский юморист Максим Галкин 17 июля выложил серию фотографий в своем Instagram и произвел фурор

«Эта река тоже ваша?»: Галкин подразнил снимками отдыха на роскошном курорте © Максим Галкин/Инстаграм

На снимках звезда позирует в майке, шортах и шлепанцах, с усами и спичкой во рту.

Пользователи оценили его образ, многие заметили, что он напомнил им британского певца, вокалиста рок-группы Queen Фредди Меркьюри.

«Все фотографии — огонь. Похож чем-то на Фредди Меркьюри», «Что может быть круче, чем ноги на столе», «Все крутые, на фото как привет из 80-х», «И все равно не похож на ханурика. Слишком аристократичен. Усы к лицу кстати», — написали поклонники в комментариях к снимкам.

При этом части фанатов образ не понравился, они отметили, что усы Галкина не красят.