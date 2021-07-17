Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину авиакатастрофы MH17 17 июля в своем Twitter выразил слова скорби и заявил о неизбежной ответственности для виновных по этому делу

Он заверил, что государство прилагает все усилия, чтобы «найти виновных».

«Ответственность — неизбежна!» — добавил он.

Сум та біль у наших серцях у сьому річницю жахливої трагедії та невимовного злочину, який пам‘ятатиме увесь світ. 298 загиблих рейсу #MH17. Неможливо повірити, що це сталося в сучасному світі. Співчуваю. Докладаємо усіх зусиль для встановлення правди. Відповідальність – неминуча! pic.twitter.com/jmmgjnckcG — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 17, 2021

В ДНР заявили о готовности предоставить доступ к месту крушения MH17 © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. Их подозревают в содействии передвижению зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук», из которого, по версии суда, был сбит лайнер.

Украина, США и страны Запада неоднократно призывали Россию признать ответственность за катастрофу. Москва отрицает свою причастность к крушению лайнера.

На днях эксперт Клуба «Валдай» и Центра исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ и Центральной Европы Артем Куреев рассказал о сфабрикованных доказательствах против России по делу MH17. Он отметил, что прозападные СМИ и политики воспримут любые сфабрикованные доказательства по делу MH17 как настоящие вне зависимости от их качества.