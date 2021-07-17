Власти Украины намерены ужесточить требования для въезда в республику из ряда стран. Об этом 16 июля заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, передает РИА Новости

Украина раскритиковала Байдена и Меркель за лояльность к «Северному потоку-2» © president.gov.ua

По словам Данилова, требования ужесточат по отношению к тем странам, где он «бушует». К их числу секретарь СНБО отнес Индию, Белоруссию, Россию и еще две страны Европейского союза.

Данилов также не исключил, что кабинет министров Украины примет дополнительные меры по отношению к этим государствам.

В июле министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко предупредил о возможном локдауне, который могут объявить на территории всей страны осенью.