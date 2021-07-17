Он отметил, что ограничения вводятся из-за распространения индийского штамма COVID-19.
По словам Данилова, требования ужесточат по отношению к тем странам, где он «бушует». К их числу секретарь СНБО отнес Индию, Белоруссию, Россию и еще две страны Европейского союза.
Данилов также не исключил, что кабинет министров Украины примет дополнительные меры по отношению к этим государствам.
В июле министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко предупредил о возможном локдауне, который могут объявить на территории всей страны осенью.