Найденное на месте взрыва на газопроводе в Донецке оборудование указывает на то, что это была намеренная террористическая атака со стороны Киева. Об этом 17 июля заявила полпред Донецкой Народной Республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова, передает пресс-служба ведомства

В ДНР произошел теракт на газопроводе © Facebook, Оператор ГТС України

По словам Никоноровой, «это преступление напрямую нарушает все достигнутые на минской площадке договоренности, в том числе и меры по усилению режима прекращения огня».

Накануне в ДНР сообщили, что в Буденовском районе Донецка произошел взрыв на газопроводе. Глава Республики Денис Пушилин назвал случившееся терактом со стороны украинских силовиков.