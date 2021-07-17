«В ходе предварительного исследования места инцидента было найдено оборудование, указывающее на то, что взрыв произошел в результате намеренной террористической атаки со стороны Украины», — сказала она.
По словам Никоноровой, «это преступление напрямую нарушает все достигнутые на минской площадке договоренности, в том числе и меры по усилению режима прекращения огня».
Накануне в ДНР сообщили, что в Буденовском районе Донецка произошел взрыв на газопроводе. Глава Республики Денис Пушилин назвал случившееся терактом со стороны украинских силовиков.