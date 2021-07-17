Власти Киева начали готовиться к третьей волне эпидемии COVID-19. Об этом сообщили 16 июля на сайте Киевской городской государственной администрации

Только для избранных. В Черкассах в общественный транспорт будут входить по пропускам © REUTERS, Valentyn Ogirenko / REUTERS, Valentyn Ogirenko / Перейти в фотобанк ввести систему электронных пропусков для проезда на общественном транспорте. Они будут выдаваться работникам предприятий критической инфраструктуры. Для остальных жителей столицы проезд будет ограничен.

Кроме того, в рамках подготовки планируется увеличение числа реаниматологических коек в больницах, принимающих пациентов с подозрением на коронавирус. Власти также сосредоточатся на обеспечении койкомест кислородом, закупке средств защиты для медицинского персонала и медикаментов для пациентов.

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о возможном локдауне, который могут объявить на территории всей страны осенью. По его словам, дополнительные меры будут приняты в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.