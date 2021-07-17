На Украине в 2021 году запустят систему мониторинга за деятельностью олигархов. Об этом 16 июля заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, сообщает Telegram-канал Klymenko Time

Царев объяснил, почему украинские олигархи похожи на разрубленную пополам акулу © РИА Новости, Владимир Трефилов

Систему планируют запустить до 7 сентября, когда Верховная Рада рассмотрит во втором чтении закон об олигархах.

Кто попадет в этот перечень, Данилов не уточнил.

Также в заполняемые олигархами декларации будет внесена графа о наличии второго гражданства. То же коснется деклараций для государственных служащих.

В начале июля закон об олигархах был одобрен Верховной Радой в первом чтении. Согласно документу, олигархом на Украине следует считать человека, подтвержденная стоимость активов которого превышает миллион прожиточных минимумов. Олигархам запрещается делать взносы для поддержки политических партий и быть покупателем объектов большой приватизации.