Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о налоговой амнистии. Об этом 16 июля сообщил офис главы государства

МВФ выразил мнение о налоговой амнистии Зеленского © РИА Новости, Алексей Фурман / Перейти в фотобанк позволит гражданам, которые уклонялись от уплаты налогов, раскрыть свои истинные доходы и задекларировать активы, избежав при этом наказания.

Подать добровольную декларацию с указанием активов, по которым не были уплачены налоги и сборы до 1 января 2021 года, граждане Украины смогут один раз. Сделать это нужно в период с 1 сентября этого года по 1 сентября 2022 года.

Налоговая амнистия распространяется, в частности, на валютные ценности, кроме наличных средств, ценные бумаги, а также движимое и недвижимое имущество на Украине и за рубежом.

По задекларированным активам нужно будет уплатить единовременный сбор: 5% — по деньгам на счетах украинских банков, 9% — за средства в иностранных банках, 2,5% — от стоимости гособлигаций, приобретенных с 1 сентября 2021 года до 31 июня 2022 года.

Если гражданин уплатит все необходимые сборы, ему гарантируют освобождение от ответственности за нарушение налогового законодательства. Госорганы и должностные лица не смогут разглашать сведения из однократных деклараций без соответствующего решения суда.

Проведение налоговой амнистии было одним из предвыборных обещаний Зеленского. В Киеве рассчитывают, что закон позволит вывести из тени до $20 млрд, говорил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.