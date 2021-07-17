Власти Севастополя 16 июля разъяснили указ, ужесточающий правила приема туристов, передает РБК

Почти 2,3 миллиона украинцев подхватили коронавирус © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

В городской администрации также уточнили, что запрещается размещение в палаточных лагерях. Детские оздоровительные лагеря не могут быть заполнены более чем на 75%. При заселении дети должны предоставить отрицательный ПЦР-тест.

Посетить город можно и без сертификата или справки. Однако заселиться в гостиницу или мотель без них будет невозможно, резюмировали в пресс-службе.

Накануне было объявлено, что теперь туристам для заселения в отели Севастополя необходимо иметь при себе сертификат вакцинации от COVID-19 или справку о наличии в организме антител сроком не менее 30 дней. Раньше отели требовали у туристов предъявления ПЦР-теста. Власти Севастополя заверили, что приехавшие в город до введения новых ограничений отдыхающие выселяться не будут.