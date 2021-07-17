Никифоров при этом отметил, что Киев выражает благодарность главам США и Германии за поддержку территориального суверенитета Украины.
Он также поблагодарил Берлин и Вашингтон за заявления о том, что Россия не может использовать «Северный поток-2» как оружие, и необходимости поддержания статуса Украины в качестве страны-транзитера газа.
В то же время, по его словам, в Киеве не услышали самого важного: как стороны будут пытаться это обеспечивать.
На днях Меркель и Байден, несмотря на разногласия по «Северному потоку — 2», заверили, что приложат все усилия для сохранения транзита через Украину после запуска нового газопровода.