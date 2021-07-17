Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров раскритиковал лидера США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель за отсутствие конкретики по противостоянию запуску газопровода «Северный поток-2» во время их переговоров. Соответствующее заявление опубликовали 16 июля на сайте офиса украинского президента Владимира Зеленского

Байден и Меркель обсудили «Северный поток – 2» © РИА Новости, Сергей Гунеев / Алексей Витвицкий

Он также поблагодарил Берлин и Вашингтон за заявления о том, что Россия не может использовать «Северный поток-2» как оружие, и необходимости поддержания статуса Украины в качестве страны-транзитера газа.

В то же время, по его словам, в Киеве не услышали самого важного: как стороны будут пытаться это обеспечивать.

На днях Меркель и Байден, несмотря на разногласия по «Северному потоку — 2», заверили, что приложат все усилия для сохранения транзита через Украину после запуска нового газопровода.