Байден и Меркель обсудили «Северный поток – 2»
Байден и Меркель обсудили «Северный поток – 2»
© РИА Новости, Сергей Гунеев / Алексей Витвицкий
Никифоров при этом отметил, что Киев выражает благодарность главам США и Германии за поддержку территориального суверенитета Украины.

Он также поблагодарил Берлин и Вашингтон за заявления о том, что Россия не может использовать «Северный поток-2» как оружие, и необходимости поддержания статуса Украины в качестве страны-транзитера газа.

В то же время, по его словам, в Киеве не услышали самого важного: как стороны будут пытаться это обеспечивать.

На днях Меркель и Байден, несмотря на разногласия по «Северному потоку — 2», заверили, что приложат все усилия для сохранения транзита через Украину после запуска нового газопровода.

 