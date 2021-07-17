Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко 16 июля в эфире «Украина 24» рассказал об изменившей мнение о «Северном потоке-2» канцлере Германии Ангеле Меркель

Рар рассказал, заплатит ли Германия Украине компенсацию за «Северный поток – 2» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По его словам, канцлер «увидела реальные угрозы для безопасности Украины».

«Мы объяснили, что какие-то такие легкие решения, даже, например, ее разговоры о якобы продолжении текущего транзитного контракта на 10 лет… Мне кажется, она поняла те угрозы, которые несут в себе упрощенные решения», — добавил глава «Нафтогаза».

Ранее советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович обвинил канцлера Германии в сдаче интересов Украины в пользу России. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский не нашел общего языка с Меркель по целому ряду вопросов, включая достройку газопровода «Северный поток-2» и реализации «формулы Штайнмайера».