Украинский политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру рассказал, станет ли новый глава МВД Денис Монастырский удобным министром для Офиса президента

Денис Монастырский. Кто он © Facebook Дениса Монастырского Давид Арахамия, — это то, что он часто ходит на Банковую. <…> получается, Аваков не настолько был подконтрольным, чтобы в Офисе президента ему могли нарезать задания, а с Монастырским, как ожидается, это будет работать, так как он будет ощущать свою обязанность все ключевые линии согласовывать с Офисом. Но это не отменяет другого фактора — насколько вообще Министерство внутренних дел и его подразделения Монастырский реально сможет взять под контроль? Потому что это очень важный момент, учитывая то, что семь с половиной лет Аваков руководил министерством и многие структуры были созданы при нем и имеют его отпечаток», — сказал Якубин.

На днях стало известно, что занимавший должность главы МВД с 2014 года Арсен Аваков подал в отставку. Это решение поддержала Верховная Рада.

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