«Думаю, что роль США тут есть, но я не уверен, что Кент (за день до отставки Аваков разместил в Twitter фото с временным поверенным США на Украине Джорджем Кентом. — Ред.) требовал бы от Авакова ухода в отставку, потому что можно вспомнить, что с его предшественницей [Мари] Йованович у Авакова были неплохие рабочие отношения, о чем она говорила после отставки. А это говорит нам о том, что в принципе у Авакова были выстроены рабочие отношения с американским посольством, в том числе когда Кент был там заместителем. Мне почему-то кажется, что тут большую роль играла все-таки история, связанная с тем, что: а) Аваков действительно не хочет быть причастным к каким-то разгонам, которые могут готовиться; б) со стороны Офиса президента желание просто банально взять под контроль под шумок весь силовой ресурс и поставить более послушного министра», — сказал Якубин.
На днях стало известно, что занимавший должность с 2014 года Аваков подал в отставку. Его решение поддержала Верховная Рада.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.