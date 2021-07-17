Украинский политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру рассказал о роли США в отставке главы Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова

Аваков уволился не по доброй воле — Якубин © Andrei Novitsky Джорджем Кентом. — Ред.) требовал бы от Авакова ухода в отставку, потому что можно вспомнить, что с его предшественницей [Мари] Йованович у Авакова были неплохие рабочие отношения, о чем она говорила после отставки. А это говорит нам о том, что в принципе у Авакова были выстроены рабочие отношения с американским посольством, в том числе когда Кент был там заместителем. Мне почему-то кажется, что тут большую роль играла все-таки история, связанная с тем, что: а) Аваков действительно не хочет быть причастным к каким-то разгонам, которые могут готовиться; б) со стороны Офиса президента желание просто банально взять под контроль под шумок весь силовой ресурс и поставить более послушного министра», — сказал Якубин.

На днях стало известно, что занимавший должность с 2014 года Аваков подал в отставку. Его решение поддержала Верховная Рада.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.