Офису президента Украины сегодня необходимо контролировать МВД, чтобы иметь возможность реализовать стратегию по оккупации власти. Об этом политолог Олег Неменский сказал в интервью изданию Украина.ру

Алексей Якубин: Для Офиса Зеленского Аваков оказался слишком «непослушным» главой МВД © Facebook, Алексей Якубин

По словам Неменского, увольнение Авакова укладывается в русло стратегии оккупации власти, которую осуществляет в последнее время президент Украины Владимир Зеленский.

«Сама линия концентрации власти сейчас важна Зеленскому в преддверии большой приватизации — и земельный вопрос, и приватизация в сфере инфраструктуры и крупных индустриальных объектов. Так что это все, можно сказать, идет по плану, и это объективная потребность нынешней власти — контролировать МВД», — сказал эксперт.

При этом он обратил внимание, что на данный момент нельзя сказать, удастся ли новому руководству министерства договориться с ультраправыми группами, которые курировал Аваков.

Скорее всего, по мнению политолога, Аваков попытается перенаправить связи этих организаций с МВД на себя лично, так как они пригодятся ему, если он захочет играть самостоятельную роль в украинской политике.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.