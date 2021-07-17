Отставка Арсена Авакова с поста главы МИД Украины могла быть спровоцирована американской стороной, и министр был об этом предупрежден. Об этом политолог Олег Неменский сказал в интервью изданию Украина.ру

Владимир Корнилов: Отставка Авакова — начало миссии США по тотальной зачистке на Украине © РИА Новости, Владимир Трефилов

Неменский считает, что отставка министра, который занимал этот пост семь с половиной лет, связана с его встречей с временным поверенным в делах США на Украине Джорджем Кентом, которая состоялась за день до отставки.

«Тут есть две версии. Согласно одной, [президента Украины Владимира] Зеленского так разозлила эта встреча, что он пошел на обострение конфликта и решил уволить Авакова. Другая версия заключается в том, что Кент договорился с Аваковым об увольнении», — отметил эксперт.

Вторая версия, по его мнению, более убедительна, так как Зеленский не пошел бы на конфликт с Аваковым при условии, что посольство США оказало ему знаки внимания, тем самым якобы упрочив его позиции.

«Я думаю, что эта отставка была одобрена, а может быть, даже напрямую спровоцирована американской стороной», — сказал Неменский.

При этом он призвал не сбрасывать со счетов резоны со стороны самого Авакова, который мог почувствовать, что нынешняя власть оказывается в очень небезопасной с политической точки зрения ситуации, и решил, что разумнее будет сепарироваться от власти и начать самостоятельную игру.

«Думаю, что эта самостоятельная игра вполне реалистична, Аваков может довольно сильно выступить и, кстати, использовать брошенную Зеленским и его командой тему русского языка», — резюмировал политолог.

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