Если новый министр внутренних дел Украины не сможет взять под контроль националистов, то осенние протесты могут привести к объявлению досрочных выборов. Об этом украинский политолог Кирилл Молчанов сказал в интервью изданию Украина.ру

Золотарев рассказал о череде отставок после увольнения Авакова © пресс-служба А.Авакова

Молчанов считает, что Аваков мог принять такое решение в преддверии протестов с участием праворадикалов, которые накроют Украину осенью.

«Будет интересно посмотреть, как новый министр будет их контролировать, потому что есть версии, что вряд ли он сможет удержать ситуацию под контролем. Это может закончиться политическим кризисом с вероятностью досрочных выборов. Поэтому не исключено, что Аваков и подал в отставку, чтобы снять с себя ответственность за возможные активные протесты», — отметил эксперт.

По его мнению, тем самым экс-министр хочет сохранить возможность возобновить себя как политического игрока, выступив с неким новым проектом.

При этом, сохранит ли Аваков контроль над правоохранительными органами и уличным ресурсом, во многом будет зависеть от нового министра, добавил политолог.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.