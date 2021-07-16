Конгресс США неоднократно призывал отказаться от использования российских ракетных двигателей в американских ракетах, однако, несмотря на покупку всей технической документации для производства, американские аналоги оказались в несколько раз дороже российских.
Судя по предстоящим переговорам, американский бизнесмен Илон Маск не смог добиться сравнимой с российскими двигателями стоимости доставки грузов в космос — вопреки тому, что он позиционирует свои ракеты SpaceX как многоразовые.
В опубликованном на портале правовой информации распоряжении правительства отмечается, что заключение контракта возможно в случае урегулирования между «Роскосмосом» и Минобороны РФ ряда вопросов.
В частности, Россия требует гарантий неиспользования двигателей в военных целях и принятия мер по защите интеллектуальной собственности.
Переговоры пройдут под контролем «Роскосмоса», Минобороны РФ, ФСБ России и ФСТЭК РФ с тем, чтобы не допустить утечки технологий и материалов, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия.
Россия также продает в США двигатели РД-180, которые используются United Launch Alliance в ракете-носителе Atlas-5.
Двигатели РД-181 поставляют американской компании Orbital ATK и применяются в ракетах Antares, доставляющих на МКС корабли Cygnus.