Правительство России одобрило переговоры между «НПО Энергомаш» и американской компанией «Орбитал Сайенсиз ЛЛС» по поставкам российского ракетного двигателя РД-181М для американских ракет-носителей Antares, сообщает «Интерфакс» 16 июля

Конгресс США неоднократно призывал отказаться от использования российских ракетных двигателей в американских ракетах, однако, несмотря на покупку всей технической документации для производства, американские аналоги оказались в несколько раз дороже российских.

Судя по предстоящим переговорам, американский бизнесмен Илон Маск не смог добиться сравнимой с российскими двигателями стоимости доставки грузов в космос — вопреки тому, что он позиционирует свои ракеты SpaceX как многоразовые.

В опубликованном на портале правовой информации распоряжении правительства отмечается, что заключение контракта возможно в случае урегулирования между «Роскосмосом» и Минобороны РФ ряда вопросов.

Рогозин назвал условие продолжения сотрудничества с США в космосе © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Переговоры пройдут под контролем «Роскосмоса», Минобороны РФ, ФСБ России и ФСТЭК РФ с тем, чтобы не допустить утечки технологий и материалов, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия.

Россия также продает в США двигатели РД-180, которые используются United Launch Alliance в ракете-носителе Atlas-5.

Двигатели РД-181 поставляют американской компании Orbital ATK и применяются в ракетах Antares, доставляющих на МКС корабли Cygnus.